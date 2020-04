News

Neue Infos zu "Top Gun" & "Tage des Donners" 4K Ultra HD Blu-rays

Nachdem in den USA "Top Gun" und "Tage des Donners" bereits für den 19.05.2020 auf Ultra HD Blu-ray geplant sind, gibt es jetzt auch erste Infos zur Veröffentlichung in Deutschland. So hat Universal bereits bei der FSK verschiedenes Bonus-Material prüfen lassen.

Dazu gehören die insgesamt über 35 Minuten langen Featurettes "On your six - Thirty year of Top Gun" und "The Legacy of Top Gun" sowie das kurze Featurette "Filmmaker Focus: Days of Thunder".

Die Verschiebung des Kinostarts von "Top Gun: Maverick" vom 16.07.2020 auf den 23.12.2020 könnte allerdings auch die Veröffentlichung der "Top Gun" Ultra HD Blu-ray verzögern.

Universal hat bislang noch keinen VÖ-Termin für Deutschland bekannt gegeben.

