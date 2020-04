News

Neue "Dolby On"-App für iOS und Android

Die neue von Dolby entwickelte App "Dolby On" soll DJs und Livestreamern verbesserte Musik- und Videoaufnahmen ermöglichen. Die Recording-Software verfügt u.a. über einen Equalizer und Effekte wie Rauschunterdrückung, Limiter oder eine Erweiterung der Stereo-Breite.

"Dolby On" ist für Android & Apple-Geräte erhältlich. In der iOS-Version ist ab sofort auch Twitch integriert, so werden Twitch-Streams mit Dolby-Sound möglich.

Dolby weist darauf hin, dass sich "Dolby On" bislang noch in der Entwicklungsphase befindet und die App möglicherweise instabil arbeitet.

