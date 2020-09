News

Neue Dolby-Atmos Soundbars von Grundig

Grundig erweitert das Audio-Portfolio um zwei neue Soundbars, die mit dreidimensionalem Sound und einer Vielzahl von Empfangsmöglichkeiten punkten. Optisch setzt Grundig bei beiden Geräten auf ein zurückhaltendes Design in schwarz. Die kompakten Geräte lassen sich mit der Option zur Wandmontage harmonisch in jedes Zuhause integrieren. Dank der mitgelieferten Fernbedienung sind beide Soundbars auch aus der Ferne nutzbar.

Die Soundbar DSB 1000 ist eine All-In-One Dolby Atmos-Soundbar. Die Tieftöner für denn Bassbereich sind in das Gehäuse der 120 Watt starken Soundbar integriert, die eingebauten Bassports verstärken die Basswiedergabe zusätzlich. Dank Dolby Atmos bietet die DSB 1000 eine Klangerfahrung mit 360° Surround Sound. Der digitale Soundprozessor optimiert das Klangerlebnis, indem das Signal auf Basis des Zusammenspiels von Standort, Soundbar und Raumakustik digital angepasst wird. Via HDMI CEC-, HDMI ARC-, USB 2.0- und Bluetooth-Schnittstellen, lässt sich die Soundbar mit verschiedensten Quellen koppeln.

Die Multi-Media Soundbar DSB 980 besitzt Radio-Empfang via FM, DAB+ und Internet. Spotify Connect ist ebenfalls mit an Bord. Wer die Lieblingsmusik auf dem Handy hat, kann dieses schnell und einfach via Bluetooth mit der Soundbar koppeln. Die DSB 980 kommt mit 120 Watt RMS Ausgangsleistung und digitaler Soundoptimierung.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.