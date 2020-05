News

Neue Amazon Fire HD 8 und Fire HD 8 Plus-Tablets

Amazon.de stelt die 10. Generation seines Fire HD 8-Tablets vor. Neben 30% mehr Leistung und einer längeren Akkulaufzeit von maximal 12 Stunden gibt es auch einen neuen Spielmodus und neben der Standard-Variante noch zusätzlich ein Fire HD 8 Plus u.a. mit noch schnellerem Prozessor und einem 9 Watt-Ladegerät für kürzere Ladezeiten.

Das neue Amazon Fire HD 8 kann ab sofort für 99,99 Euro vorbestellt werden. Es ist in den Farben Weiß, Schwarz und Dunkelblau erhältlich. Das Amazon Fire HD 8 Plus ist in der neuen Farbe Schiefergrau erhältlich und kann ab sofort für 119,99 Euro vorbestellt werden.

Die Auslieferung beider Geräte beginnt am 3. Juni. Für 154,98 Euro kann das Fire HD 8 Plus auch zusammen mit einem neuen kabellosen Ladedock erworben werden.

Amazon Fire HD 8-Features

Brillantes Display – Ein lebendiges 8-Zoll-HD-Display (1280 x 800) mit über einer Million Pixel.

Neuer, schnellerer Prozessor – 30 Prozent schneller dank Quad-Core-Prozessor mit 2,0 GHz und 2 GB RAM für ein flüssiges Wechseln zwischen Filmen, Spielen und Surfen im Internet.

Noch mehr Speicher – Mit wahlweise 32 GB oder 64 GB internem Speicher, der mittels microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitert werden kann. Zusätzlich erhalten Kunden für alle Amazon-Inhalte sowie Fotos, die mit dem Tablet aufgenommen werden, unbegrenzten Cloud-Speicher ohne zusätzliche Kosten.

Längere Akkulaufzeit – Bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit bei gemischter Nutzung, um im Internet zu surfen, Videos zu schauen, Musik zu hören und vieles mehr.

Schnelleres, einfacheres Aufladen – Einfaches Aufladen in weniger als 5 Stunden mit USB-C.

Große Auswahl an Inhalten – Zugriff auf Millionen Filme, Serienepisoden, Songs, Kindle eBooks, Zeitschriften, Apps und Spielen. Prime-, Disney+- oder Netflix-Mitglieder können Videos herunterladen und später überall offline anschauen. In der #AtHome-Kategorie im Amazon Appstore finden Kunden unterhaltende und informative Inhalte für die Zeit zuhause.

In Verbindung bleiben – Um mit Freunden und der Familie in Kontakt zu bleiben, können Kunden Apps wie Zoom herunterladen oder Alexa bitten, Videoanrufe zu tätigen.

Alexa Hands-free – Ist das Tablet mit dem WLAN verbunden, können Kunden Alexa bitten, einen Freund oder ein Familienmitglied über Drop In zu kontaktieren, einen Song abzuspielen, ein Hörbuch oder ein Quiz zu starten, ihre Lieblingsfilme zu finden, den Kalender anzeigen zu lassen und vieles mehr. Fire HD 8 wurde mit Datenschutzmaßnahmen auf mehreren Ebenen entwickelt. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: www.amazon.de/alexadatenschutz.

Exklusive Amazon-Features – Für Sie, X-Ray, Familienbibliothek, Blue Shade und mehr.

Für 20 Euro zusätzlich bietet das neue Fire HD 8 Plus:

Höhere Leistung – Mit 3 GB RAM (50 Prozent mehr als beim Fire HD 8) und einem 2,0 GHz Quad-Core-Prozessor bietet das Fire HD 8 Plus ein noch flüssigeres Erlebnis, egal ob Kunden im Internet surfen, ein Spiel spielen oder ihre Lieblingssendung ansehen.

Einfaches, kabelloses Aufladen – Auf einem kompatiblen kabellosen Ladegerät verwandelt sich das Fire HD 8 Plus automatisch in ein Smart Display, indem es in den Show-Modus wechselt und viele Funktionen dank Alexa Hands-free gesteuert werden können.

Schnelleres Ladegerät – Enthält ein 9-W-Ladegerät, das das Tablet in weniger als vier Stunden auflädt.

Drei Monate Kindle Unlimited – Als spezielles Einführungsangebot erhalten Fire HD 8 Plus-Kunden drei Monate Kindle Unlimited kostenlos zu ihrem Tablet. Nach Ablauf der drei Monate läuft die Mitgliedschaft weiter und kostet monatlich 9,99 Euro

