News

Werbung: Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Neue 4K-Filme ab 3,99 EUR im Apple iTunes Store

Apple hat das aktuelle Aktions-Sortiment seiner Film-Schnäppchen überarbeitet. Bei den Bestseller-Angeboten zu Preisen von 3,99 EUR oder 5,99 EUR sind auch wieder einige Filme in Ultra HD dabei. Diese bieten auch teilweise Dolby Vision HDR und englischen Dolby Atmos-Sound.

Zu den aktuellen 3,99 EUR-Angeboten in Ultra HD gehören u.a. "Das Schweigen der Lämmer", "Gremlins", "Pretty in Pink" und "The Big Lebowski". Für 5,99 EUR gibt es z.B. "Der Prinz aus Zamunda", "Die Glücksritter" oder Sony-Klassiker wie "Lawrence von Arabien", "Taxi Driver", "Gandhi" und "Die Brücke am Kwai".

Die Filme können neben dem Apple TV 4K auch auf Smart TVs mit Apple TV+ App in Ultra HD & HDR wiedergegeben werden.