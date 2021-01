News

Neue 4K-Filme ab 3,99 EUR im Apple iTunes Store

Apple hat wieder einmal das Angebot seiner Film-Schnäppchen leicht überarbeitet. Bei den Bestseller-Angeboten zu Preisen von 3,99 EUR oder 5,99 EUR sind auch wieder einige Filme in Ultra HD dabei. Diese bieten auch teilweise Dolby Vision HDR und englischen Dolby Atmos-Sound.

Zu den aktuellen 3,99 EUR-Angeboten in Ultra HD gehören u.a. "Flucht in L.A.", "Sully", "The Man Who Killed Bigfoot and then Hitler" und "Codename U.N.C.L.E." sowie weiterhin "300", "V wie Vendetta", "Blade", "The Town" und "Pacific Rim". Für 5,99 EUR gibt es z.B. "Force of Nature", "Die Goonies", "Blade Runner" und "2001":

