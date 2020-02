News

Neue 4K-Filme ab 3,99 EUR im Apple iTunes Store

Apple hat seine Film-Schnäppchen-Aktionen aktualisiert und bietet weitere 4K-Filme zum reduzierten Preis an. In der Bestseller-Aktion für 3,99 EUR sind vor allem HD-Filme aber weiterhin 4K-Filme wie "Interstellar", "Ready Player One", "Edge of Tomorrow", "Justice League" oder als Neuzugänge "Peanuts", "Smallfoot - Ein eisiges Abenteuer" und "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" dabei und bei den 4K-Highlights für 9,99 EUR findet man derzeit u.a. "Venom" und "Godzilla II: King of the Monsters". Ausserdem gibt es noch eine 10 EUR-Aktion mit 4K-Filmen wie "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" und "Blade Runner: 2049":

Weitere Angebote:

