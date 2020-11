News

Neue 4K-Filme ab 3,99 EUR bei Apple iTunes

Apple bietet derzeit wieder viele 4K-Filme ab 3,99 EUR bei iTunes an. Bei den beiden "Bestseller"-Aktionen mit Preisen von je 3,99 EUR bzw. 5,99 EUR findet man neben vielen HD-Filmen derzeit u.a. "Sicario 1 & 2", "Mad Max: Fury Road" oder "The Town" in Ultra HD. Auch die erst seit kurzem in 4K bei iTunes in 4K mit Dolby Vision erhältlichen und in Deutschland noch nicht auf Ultra HD Blu-ray veröffentlichten Filme Die Goonies und Platoon sind für jeweils 5,99 EUR im Angebot:

Weitere Angebote:

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.