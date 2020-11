News

Neue 4K-Filme ab 3,99 EUR bei Apple iTunes

Apple hat das Angebot seiner 4K-Filme ab 3,99 EUR bei iTunes wieder einmal aktualisiert. Bei den beiden "Bestseller"-Aktionen mit Preisen von je 3,99 EUR bzw. 5,99 EUR sind momentan vor allem viele Filme von Sony und Warner in HD und vielfach auch in Ultra HD mit HDR erhältlich. Zu den aktuellen 4K-Angeboten gehören u.a. "Beetlejuice", "Dunkirk", "Ready Player One", "2001", "Karate Kid" sowie die bislang nur auf Blu-ray Disc veröffentlichten Filme "Live Die Repeat: Edge of Tomorrow" und "The Happytime Murders".

Weitere Angebote:

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.