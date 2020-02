News

Netflix zeigt Gratis-Film auch für Nicht-Abonnenten

Netflix bietet den Film "To All the Boys I’ve Loved Before" derzeit zum kostenlosen Streaming an. Auch Nicht-Abonnenten können sich das Netflix Original aus dem Jahr 2018 ohne Abo und Registrierung auf der Netflix-Website ansehen.

Dabei handelt es sich um eine Promo-Aktion für die Fortsetzung "To All the Boys: P.S. I Still Love You", die am 12.02.2020 bei Netflix startet - dann aber nur für zahlende Abonnenten.

"To All the Boys I’ve Loved Before" soll noch bis zum 09.03.2020 bei Netflix kostenlos zum Abruf bereit stehen.

