News

Netflix plant "The Witcher: Nightmare of the Wolf"-Film

Netflix plant nach dem Erfolg von "The Witcher" einen Film, der die Serie ergänzen soll. Das bestätigte Netflix via Twitter. "The Witcher: Nightmare of the Wolf" soll die Geschichte über eine neue Bedrohung des Kontinents erzählen und ist als animierter Film geplant. Wann der Witcher-Film bei Netflix zu sehen sein wird, ist noch offen.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.