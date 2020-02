News

Netflix: Erster "Stranger Things - Staffel 4"-Teaser online

Netflix hat heute den ersten Teaser für die 4. Staffel von "Stranger Things" veröffentlicht. Unter dem Titel "Liebesgrüße nach Moskau" startet der Trailer direkt mit einem großen Spoiler, der verrät, um welchen Amerikaner es sich bei dem Gefangenen handelt, der in einer der letzten Szenen der dritten Staffel in einem Lager im russischen Kamtschatka erwähnt wurde. Die neue Staffel wird also nicht nur wie bisher im amerikanischen "Hawkins" spielen. Ab wann die neuen Folgen von "Stranger Things" bei Netflix zu sehen sein sollen, ist noch offen.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.