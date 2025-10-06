News
"Neil Young: Official Release Series 26,27,28 & 29" erscheint auf CD & Vinyl LP
06.10.2025 (Karsten Serck)
Neil Young veröffentlicht die "Official Release Series Discs 26,27,28 & 29" mit CD & Vinyl-Neuauflagen von vier Alben-Klassikern aus den Jahren 1992-1995. Das Set enthält die folgenden Alben und wird ab dem 24.10.2025 im Handel erhältlich sein:
- Harvest Moon (1992)
- Unplugged (1993)
- Sleeps With Angels (1994)
- Mirror Ball (1995)
Die "Official Release Series Discs 26,27,28 & 29" erscheint als 4 CD-Set und als 8 LP-Set.
