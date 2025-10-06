News

"Neil Young: Official Release Series 26,27,28 & 29" erscheint auf CD & Vinyl LP

Neil Young veröffentlicht die "Official Release Series Discs 26,27,28 & 29" mit CD & Vinyl-Neuauflagen von vier Alben-Klassikern aus den Jahren 1992-1995. Das Set enthält die folgenden Alben und wird ab dem 24.10.2025 im Handel erhältlich sein:

Harvest Moon (1992)

Unplugged (1993)

Sleeps With Angels (1994)

Mirror Ball (1995)

Die "Official Release Series Discs 26,27,28 & 29" erscheint als 4 CD-Set und als 8 LP-Set.

bereits erhältlich:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.