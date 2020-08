News

Disney+ zeigt "Mulan" mit "VIP-Zugang" für 21,99 EUR in Deutschland

Disney hat jetzt auch in Deutschland den Start von "Mulan" bei Disney+ angekündigt. Wie in den USA wird der Film auch hierzulande nur gegen Aufpreis beim Disney-Streaming-Dienst zu sehen sein. Ab dem 04.09.2020 kann Mulan mit einem sogenannten "VIP-Zugang" für 21,99 EUR bei Disney+ gestreamt werden. Voraussetzung dafür is ein aktives Abo. Die Bedingungen beschreibt Disney folgendermaßen:

Ab 4. September kannst du dir mit dem VIP-Zugang vor allen anderen Disney+ Abonnenten „Mulan“ ansehen. Kunden von Disney+ können sich den VIP-Zugang zu „Mulan“ auf disneyplus.com sowie über die Disney+ Apps für ausgewählte Plattformen wie Apple und Google zum Preis von 21,99 € sichern. Sobald du VIP-Zugang zu „Mulan“ hast, kannst du den Film beliebig oft ansehen– und das auf jeder Plattform, auf der Disney+ verfügbar ist. Dein Zugang zu „Mulan“ bleibt so lange bestehen, wie du ein aktives Disney+ Abo besitzt.

Im Unterschied zu anderen Vorab-Premieren bei Video on Demand-Anbietern in den letzten Monaten wird "Mulan" also nicht nur für 48 Stunden freigeschaltet. Dafür ist aber ein Abo die Grundvoraussetzung. Mit 21,99 EUR ist der Film hierzulande etwas günstiger als in den USA. Dort verlangt Disney für das exklusive "Mulan"-Streaming 29,99 USD. "Mulan" soll bei Disney+ in 4K Ultra HD mit HDR10 und Dolby Vision sowie Dolby Atmos-Sound gestreamt werden.

Disney+ kostet 6,99 EUR im Monat bzw. 69,99 EUR im Jahr.

www.disneyplus.com

