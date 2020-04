News

MTV zeigt "One World: Together At Home" Konzert live

MTV überträgt auch in Deutschland das Konzert-Event "One World: Together At Home" live. Die von Jimmy Fallon, Jimmy Fallon und Stephen Colbert moderierte Show wird am 19.4. von 02.00 Uhr bis 04.00 Uhr neben MTV auch auf Comedy Central gezeigt. Auf YouTube und Twitter ist eine Live-Übertragung geplant.

Neben der Mitorganisatorin Lady Gaga werden bei "One World: Together At Home" u.a. Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Joe Armstrong, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris und Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan und Stevie Wonder zu sehen sein.

Bereits am 18. April ab 21.00 Uhr wird die Preshow auf zahlreichen Streaming und Social Media Plattformen weltweit wie z.B. YouTube, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, Twitter, TIDAL, TuneIn, Twitch und Yahoo präsentiert.

