"Motherless Brooklyn" in 4K & Dolby Vision im Apple iTunes Store

Warner bietet "Motherless Brooklyn" in Ultra HD mit Dolby Vision HDR im Apple iTunes Store an. Die Online-Veröffentlichung ist für den 16.04.2020 geplant. Der 50er Jahre Krimi von und mit Edward Norton erscheint am 28.05.2020 auch auf Blu-ray Disc. Eine Ultra HD Blu-ray ist aber nicht geplant.

