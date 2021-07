News

"Mortal Kombat" (2021) ab 3,98 EUR bei Amazon Prime Video & Apple iTunes

Warner bietet "Mortal Kombat" (2021) seit Monatsanfang günstiger zum Streaming an. Nachdem der Film statt einem klassischen Kinostart zunächst als Heimkino-Premiere zum Premium-Preis von 19,99 EUR vermarktet wurde, wurden die Preise jetzt reduziert. "Mortal Kombat" wird derzeit bei Amazon Prime Video in HD für 3,98 EUR zum Kauf angeboten und im Apple iTunes Store für 14,99 EUR. Bei Apple bekommt man dafür auch 4K & Dolby Vision-Unterstützung sowie englischen Dolby Atmos-Ton. Bei Amazon ist die 4K & HDR-Version derzeit nicht verfügbar.

Der neue "Mortal Kombat"-Film von Simon McQuoid erscheint am 22.07.2021 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray und wird in beiden Blu-ray-Formanten neben der Standard-Edition auch als Steelbook erhältlich sein. Der englische Ton wird als Dolby Atmos-Mix mit Dolby TrueHD Core präsentiert, die deutsche Synchronfassung sowie zahlreiche weitere Sprachen aber nur in Dolby Digital 5.1. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt voraussichtlich auch Dolby Vision.

Streaming:

Bereits erhältlich:

Mortal Kombat (4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton: Dolby Atmos (Englisch), Dolby Digital 5.1 (Deutsch u.a.)

Extras:

Deleted Scenes (03:54 min.)

Vom Spiel auf die Leinwand: Making-of Mortal Kombat (21:22 min.)

Lieblingscharaktere der Fans (16:39 min.)

Kampf-Koreografie (09:01 min.)

Into the Krypt: Easter Eggs of Mortal Kombat (03:57 min.)

Szenenaufbau - 7 Featurettes (11:48 min.)

