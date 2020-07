News

"Morricone Conducts Morricone" im August auf Blu-ray Disc

Euroarts veröffentlicht im August "Morricone Conducts Morricone" auf Blu-ray Disc. Das live in München eingespielte Konzert mit den Highlights aus der Karriere des kürzlich verstorbenen italienischen Filmkomponisten Ennio Morricone kommt am 28.08.2020 in den Handel. Bislang war von dem Event nur eine DVD erhältlich, die aber immerhin bereits mit DTS 5.1-Sound ausgestattet ist

