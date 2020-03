News

"Mission to Mars" & "The Insider" erstmals auf Blu-ray Disc

Filmjuwelen veröffentlicht mehrere Klassiker erstmals in Deutschland auf Blu-ray Disc. Neben Brian de Palmas "Mission to Mars" (12.06.) erlebt auch Michael Manns "The Insider" (10.07.) sein HD-Debüt zunächst in einer Mediabook-Edition. Bereits am 22.05.2020 erscheint eine weitere Mediabook-Editon von "The Sixth Sense". Im Unterschied zu den anderen Filmen war der M. Night Shyamalan-Hit aber auch auch zuvor bereits auf Blu-ray Disc erhältlich.

