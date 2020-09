News

Microsoft Xbox Series X jetzt wieder vorbestellbar

Microsoft will nach dem schnellen Ausverkauf der Xbox Series X noch weitere Konsolen zum Verkaufsstart am 10.11.2020 bereit halten. Via Twitter empfiehlt Microsoft Interessenten, sich bei Händlern über Updates zu informieren und verspricht, weitere Konsolen am 10. November parat zu haben.

Der Media Markt und SATURN bieten die Xbox Series X aktuell wieder zur Vorbestellung an, nachdem die Konsole dort schon kurz nach dem Start der Vorbestellungen am 22.09. um 09:00 Uhr ausverkauft war. Allerdings ist dort derzeit nur eine Vorbestellung zur Abholung in den Märkten möglich.

Die Xbox Series S wird anscheinend weniger stark nachgefragt als die Xbox Series X und ist bei vielen Händlern noch im Angebot. Die Situation kann sich natürlich auch wieder in Kürze schnell ändern.

Microsofts neue Gaming-Konsolen sollen ab dem 10.11.2020 erhältlich sein. Die Xbox Series X kostet 499,99 EUR, die Xbox Series S ohne Ultra HD Blu-ray-Laufwerk und reduzierter Hardware-Leistung 299,99 EUR.

