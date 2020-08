Microsoft: Xbox Series S durch neuen Leak bestätigt?

News

Während Microsoft bereits die technischen Spezifikationen zur neuen Xbox Series X veröffentlicht hat, gab es bislang noch keine Bestätigung für ein Schwestermodell, über das am Anfang der Entwicklung der neuen Konsolengeneration unter dem Codenamen "Lockhart" noch häufiger berichtet wurde. Trotzdem scheint Microsoft weiterhin an diesen Plänen festzuhalten.

Das bekräftigen jetzt Bilder, die ein Nutzer via Twitter von einem neuen Microsoft Xbox Series X-Controller veröffentlichte, den dieser über die Verkaufsplattform OfferUp erworben haben will. Auf der Verpackung findet sich in der Auflistung der unterstützten Geräte nämlich der Hinweis "Xbox Series X|S". Sofern es sich bei dem Controller nicht um ein Plagiat handelt, wäre das eine Bestätigung für eine weitere neue Konsole von Microsoft. Diese könnte laut früheren Berichten weniger Leistung als die Xbox Series X haben und als günstiges Einstiegsmodell in die neue Konsolen-Generation dienen. Von Microsoft selbst gibt es dazu noch keine offiziellen Informationen.

Die neue Xbox Series X wird voraussichtlich Ende 2020 in den Handel kommen und unterstützt 4K-Gaming mit bis zu 120 fps. Ebenso wie die Xbox One X und Xbox One S ist die Xbox Series X auch mit einem Ultra HD Blu-ray-Laufwerk ausgestattet. Für die Xbox One X hat Microsoft kürzlich das Ende der Produktion angekündigt.

Xbox Series X-Spezifikationen (Englisch)

CPU: 8x Cores @ 3.8 GHz (3.66 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU

GPU: 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU

Die Size: 360.45 mm2

Process: 7nm Enhanced

Memory: 16 GB GDDR6 w/ 320mb bus

Memory Bandwidth: 10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s

Internal Storage: 1 TB Custom NVME SSD

I/O Throughput: 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (Compressed, with custom hardware decompression block)

Expandable Storage: 1 TB Expansion Card (matches internal storage exactly)

External Storage: USB 3.2 External HDD Support

Optical Drive: 4K UHD Blu-Ray Drive

Performance Target: 4K @ 60 FPS, Up to 120 FPS

