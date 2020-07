News

Microsoft stellt Xbox One X-Produktion ein

Microsoft stellt die Produktion der Xbox One X ein. Neben der bislang leistungsstärksten Spiele-Konsole von Microsoft wird auch die Xbox One S All Digital Edition ohne Ultra HD Blu-ray-Laufwerk von Microsoft nicht mehr hergestellt. Die beiden Konsolen werden zugunsten der neuen Xbox Series X eingestellt, die Microsoft im Herbst auf den Markt bringen will.

Die Xbox One S inklusive Ultra HD Blu-ray-Laufwerk soll aber auch weiterhin produziert und weltweit verkauft werden. Ungeachtet des Produktionsendes dürften aber auch die anderen Konsolen-Varianten der Xbox One-Generation noch für gewisse Zeit im Handel erhältlich sein bis irgendwann die Restbestände abverkauft sind und auch neue Spiele sollen weiterhin mit diesen Modellen nutzbar sein.

