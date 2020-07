News

MehrWertWenigerSteuer - Saxx passt die Preise an

Bildquelle: Saxx

Der niedersächsische Lautsprecher-Hersteller Saxx gibt die Mehrwertsteuer-Senkung in vollem Umfang an seine Kunden weiter. Dementsprechend wurden die Preise auf www.saxx-audio.de angepasst. Die Preisänderungen wirken sich auch auf die aktuellen Aktionsrabatte aus, ein Blick in das Angebotsportfolio lohnt sich also.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.