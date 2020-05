News

Mehr Ultra HD bei Sky und neue Audio-Option

Sky kündigt zum Neustart der Fußball-Wundesliga ein erweitertes Ultra HD-Angebot an. So sollen inklusive dem "Topspiel der Woche“ am Samstagabend ab sofort in der Regel zwei Partien pro Spieltag in Ultra HD auf Sky Sport Bundesliga UHD übertragen werden.

Neben diesen zusätzlichen Kanälen beim Topspiel wird Sky bei allen Partien des Spieltags eine neue frei wählbare Audio-Option anbieten. In der Grundeinstellung „Original“ hören Zuschauer wie bisher auch den Kommentator und das Geschehen im Stadion. In Anbetracht der Umstände, dass kein Publikum im Stadion ist, wird dabei laut Sky für ein stärkerer Fokus auf den Rufen von Spielern und Trainern sowie den Geräuschen der Ballaktionen liegen.

Als frei wählbare Audio-Alternative für Sky Kunden, die die Bundesliga über den Sky Q oder den Sky+ Receiver verfolgen, bietet Sky eine neue zusätzliche Audio-Option an. Neben dem Live-Kommentator werden dort parallel auch Fan-Gesänge der beteiligten Mannschaften und Publikumsreaktionen zugemischt.

Zur visuellen Darstellung und Einblendung von Spielstatistiken und weiteren Grafiken während der Live-Übertragung will Sky verstärkt Augmented Reality einsetzen.

Neben den "Geisterspielen", die Sky-Abonnenten live mit der zusätzlichen Audio-Option sehen können, wird Sky an den kommenden beiden Spieltagen die Original Sky Konferenz für alle frei empfangbar auf Sky Sport News HD übertragen. Neben der 1. Bundesliga am Samstag wird am Samstag auch die Konferenz der 2. Bundesliga unverschlüsselt zu sehen sein.

Ausserdem lockt Sky Neukunden zum Bundesliga-Comeback mit Sky Q-Abo-Angeboten und für den Streaming-Service Sky Ticket mit dem flexiblen "End of Season Ticket", welches ab dem 11.05.2020 für einmalig 39,99 EUR erhältlich ist.

www.sky.de

