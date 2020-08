News

Mehr HDR10+ Inhalte für Samsung-Fernseher

Samsung erweitert das Video-Angebot mit HDR10+ um Google Play Movies. Google hat im Juli damit begonnen, HDR10+ Inhalte in seinem Film-Shop anzubieten und inzwischen lassen sich Videos auf Samsung Smart TVs in 117 Ländern inklusive Europa mit HDR10+ nutzen.

Zu den Filmen mit HDR10+ bei Google Play Movies gehören z.B. "Joker", "Aquaman", "Wonder Woman" und "Shazam!". Dabei handelt es sich primär um Filme aus dem Angebot von Warner. Google Play Movies will HDR10+ in der Zukunft auch auf weiteren Plattformen unterstützen.

