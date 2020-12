News

Media Markt "Weihnachts Geschenkt" mit "2 für 1" Games-Aktion

Der Media Markt hat einen neuen Prospekt veröffentlicht und bietet unter dem Motto "Das große Media Markt Weihnachts geschenkt" für zahlreiche Technik-Produkte Gratis-Beigaben an. So sind z.B. beim Kauf des LG OLED55CX9LA OLED TV für 1498,27 EUR noch der LG UBK 90 Ultra HD Blu-ray-Player und LG True Wireless-Kopfhörer dabei. Ähnliche Bundles gibt es auch für 4K-Fernseher von Samsung, Panasonic, Philips und Sony. Ausserdem präsentiert der Media Markt noch eine große "2 + 1 Multibuy-Aktion" für PS4, PS5, Xbox One & PC-Games:

www.mediamarkt.de

