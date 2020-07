News

Media Markt und SATURN fusionieren in Österreich

Der Media Markt und SATURN werden in Österreich ab dem 1. Oktober 2020 ihre Geschäfte nur noch unter dem Namen Media Markt betreiben. Somit werden neben den bestehenden 37 Media Markt-Filialen auch die bisherigen 15 SATURN-Märkte in Media Markt umbenannt. Auch der Online-Verkauf wird in Österreich nur noch über den Media Markt betrieben. Der Media Markt übernimmt auch die Service-Leistungen für Kunden von SATURN. Diese Änderung betrifft ausschließlich den österreichischen Markt. Media Markt und SATURN gehören beide zum Ceconomy-Konzern, der Elektronik-Märkte in vielen Ländern Europas betreibt.

www.mediamarkt.de

