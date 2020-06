News

"Marvel Studios: The Infinity Saga - Collector's Edition" 4K Ultra HD Blu-ray-Set jetzt bei Amazon.de vorbestellbar

Amazon.de bietet jetzt auch in Deutschland ein Komplett-Set mit allen Filmen des "Marvel Cinematic Universe" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc zur Vorbestellung an. Die "Marvel Studios: The Infinity Saga - Collector's Edition" mit insgesamt 50 Discs soll ab dem 02.11.2020 erhältlich sein.

Neben den 23 MCU-Filmen auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray sind noch vier Bonus-Discs inklusiv einer "Infinity Saga"-Disc, eine Lithographie von Matt Ferguson, ein "The Infinity Saga"-Plakat sowie ein Dankesbrief von Kevin Feige in der Box.

Bei dieser handelt es sich um eine UK-Version, bei der einzelne Filme nicht mit deutscher Tonspur vorhanden sind. Dazu gehören auch die "Iron Man"-Filme, die in Deutschland nicht von Disney sondern Concorde auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray veröffentlicht wurden. Das könnte auch eine Hürde für eine komplett deutschsprachige MCU-Komplett-Box auf Ultra HD darstellen und erklären, wieso Amazon.de aktiv die UK-Version vermarktet.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.