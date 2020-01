News

Martin Scorseses "The Irishman" erscheint auf Blu-ray Disc

"The Irishman" erscheint auf Blu-ray Disc. In den USA kündigte Netflix an, dass das Martin Scorsese-Drama mit Robert De Niro, Al Pacino und Joe Pesci im Verlauf des Jahres als Teil der "Criterion Collection" veröffentlicht werden soll. Das betrifft zwar zunächst nur die USA, macht aber auch eine Blu-ray Disc & DVD-Veröffentlichung im Rest der Welt wahrscheinlicher. Criterion selbst nennt noch keinen genauen VÖ-Termin oder die geplanten Formate für "The Irishman".

Im Februar erscheint bereits Alfonso Cuaróns Oscar-Gewinner "Roma" als "Criterion Collection" auf Blu-ray Disc und DVD. Der Netflix-Film wird auch hierzulande auf Blu-ray Disc veröffentlicht.

