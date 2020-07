News

"Marie Curie - Elemente des Lebens" im November auf Blu-ray Disc

StudioCanal veröffentlicht im November "Marie Curie - Elemente des Lebens" auf Blu-ray Disc. Das Drama mit Rosamund Pike in der Rolle der zweimal mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Forscherin kommt laut Amazon.de am 26.11.2020 in den Handel. Eine Ultra HD Blu-ray ist bislang nicht geplant.

