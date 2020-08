News

Marantz stellt neuen Stereo-Vollverstärker PM6007 und neuen CD-Player CD6007 vor

Neues von Marantz für den preisbewussten Stereo-Fan: Der Marantz PM6007 (549€ UVP) und CD6007 (449€ UVP) werden ab Anfang September in den Farben Schwarz und Silber-Gold bei autorisierten Marantz-Fachhändlern erhältlich sein. Der PM6007 Vollverstärker liefert 60 Watt RMP pro Kanal an 4 Ohm. Es stehen analoge und digitale Anschlussmöglichkeiten bereit, und im Inneren arbeitet ein geschirmter Ringkerntransformator. Hochwertige AK4490 D/A-Wandler übernehmen eine präzise Wandlung des digitalen Signals in ein analoges Signal.

Der CD6007 gibt neben der klassischen Audio-CD auch CD-Rs und CD-RWs wieder. Über den USB-Eingang an der Vorderseite können Anwender zahlreiche Musikdateien abspielen, darunter WAV, MP3, AAC, WMA, FLAC HD, ALAC, AIFF und DSD. Auch der CD6007 verfügt über einen hochwertigen D/A-Wandler sowie über analoge und digitale Ausgänge. Ein ausführliches Special folgt.

