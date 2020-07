News

Manga-Klassiker "Ghost in the Shell" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

"Ghost in the Shell" erscheint in diesem Herbst auf Ultra HD Blu-ray. Der Manga-Klassiker aus dem Jahr 1995 soll in den USA am 08.09.2020 von LionsGate in einer neuen 4K-Edition in den Handel kommen.

Ob auch hierzulande eine Ultra HD Blu-ray erscheinen wird, ist noch offen. Zumindest "Akira"-Fans können sich auch in Deutschland bereits auf eine Ultra Blu-ray freuen, die voraussichtlich am 30.10. in den Handel kommt.

