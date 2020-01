News

"Mallrats - Extended Cut" auf Blu-ray Disc

StudioCanal veröffentlicht "Mallrats" am 20.02.2020 auf Blu-ray Disc. Dabei handelt es sich nicht um eine einfache Neuauflage der bereits von Universal veröffentlichten Blu-ray Disc. Stattdessen wird die Kevin Smith-Komödie aus dem Jahr 1995 mit Jason Lee, Shannen Doherty und Ben Affleck auch erstmals als "Extended Cut" auf Blu-ray Disc erhältlich sein. Im Unterschied zur Kinofassung mit 96 Minuten Laufzeit ist die Langfassung mit 123 Minuten Laufzeit insgesamt 27 Minuten länger.

Mallrats - Extended Cut (Blu-ray Disc)

Bild: 1,85:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 5.1)

Untertitel: Keine

Extras:

Deleted Scenes, Outtakes, Cast Interviews, Mallrats: The Reunion, Making of, Q&A mit Kevin Smith, View Askew’s Look Back at Mallrats, Musikvideo, Audiokommentar mit Cast & Crew, Einführung von Kevin Smith, Wendecover

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.