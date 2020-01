News

"Maleficent - Mächte der Finsternis" mit englischem Dolby Atmos-Mix auf 4K Ultra HD Blu-ray

Disney veröffentlicht "Maleficent - Mächte der Finsternis" am 27.02.2020. auf Blu-ray Disc, Blu-ray 3D und Ultra HD Blu-ray. Das Fantasy-Abenteuer mit Angelina Jolie und Elle Fanning wird auf Ultra HD Blu-ray mit einem englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein. Der deutsche Ton wird hingegen bei allen Blu-ray-Varianten nur im Dolby Digital Plus 7.1-Format präsentiert.

Maleficent - Mächte der Finsternis (Blu-ray Disc)

Bildformat: 2,39:1 / 16:9

Sprachversionen / Tonformat:

Deutsch: Dolby Digital plus 7.1

Englisch: DTS-HD MA 7.1

Italienisch: Dolby Digital plus 7.1

Polnisch: Dolby Digital 5.1

Untertitel:

Deutsch

Italienisch

Englisch für Hörgeschädigte

Polnisch

Griechisch

Bonusmaterial:

Pannen vom Dreh

Featurettes

Erweiterte Szenen

Musikvideo

Maleficent - Mächte der Finsternis (4K Ultra HD Blu-ray)

Bildformat: 2,39:1 / 16:9

Sprachversionen / Tonformat:

Deutsch: Dolby Digital plus 7.1

Englisch: 7.1.4 Dolby Atmos

Italienisch: Dolby Digital plus 7.1

Französisch: Dolby Digital plus 7.1

Spanisch: Dolby Digital plus 7.1

Japanisch: Dolby Digital plus 7.1

Kanadisches Französisch: Dolby Digital 5.1

Untertitel:

Deutsch

Italienisch

Französisch

Spanisch

Englisch für Hörgeschädigte

Schwedisch

Norwegisch

Kanadisches Französisch

Japanisch

Bonusmaterial:

Pannen vom Dreh

Featurettes

Erweiterte Szenen

Musikvideo

Maleficent - Mächte der Finsternis (Blu-ray 3D)

Bildformat: 2,39:1 / 16:9

Sprachversionen / Tonformat:

Deutsch: Dolby Digital plus 7.1

Englisch: DTS-HD MA 7.1

Französisch: Dolby Digital plus 7.1

Untertitel:

Deutsch

Französisch

Englisch für Hörgeschädigte

Bonusmaterial:

Pannen vom Dreh

Featurettes

Erweiterte Szenen

Musikvideo

