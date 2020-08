News

"Mad Max" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

George Millers Action-Klassiker "Mad Max" mit Mel Gibson aus dem Jahr 1979 erscheint im November auf Ultra HD Blu-ray. In den USA hat das auf Klassiker spezialisierte Label Kino Lorber jetzt "Max Max" für den 24.11.2020 auf Ultra HD Blu-ray angekündigt. Die 4K-Edition soll auch HDR im Dolby Vision-Format unterstützen.

Für 2021 ist von Kino Lorber in den USA ausserdem eine Ultra HD Blu-ray von Michael Gondrys "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" aus dem Jahr 2004 geplant.

Neue Informationen zu einer "Mad Max"-Veröffentlichung in Deutschland liegen nicht vor. Zwar wurde auch hierzulande "Max Max" lange Zeit in Vorbesteller-Listen aufgeführt. Der Termin wurde dann aber immer wieder nach hinten gezogen und irgendwann aus den Planungen gestrichen. Lediglich "Mad Max: Fury Road" wurde bislang auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht.

