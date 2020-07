News

Luxman zeigt Highlights in München

Bildquelle: 3. Dimension in München

Am Samstag, den 19. September 2020, erreicht Luxman die 3. Dimension. Bei der 3. Dimension handelt es sich um ein exklusives HiFi-Geschäft in der Heimeranstraße 68 in 80339 München - alle Vorführräume werden am genannten Datum mit Luxman bespielt.

Erstmals in Deutschland zeigt die Traditionsmarke aus Japan seine komplette Flaggschiff Range, bestehend aus SACD Universal-Player D-10X, Vorstufe CL-1000 sowie passender Röhrenendstufe MQ-300. Darüber hinaus werden auch Luxmans Botschafterin Izumi Saito sowie Krey Baumgartl vom Deutschen Vertrieb (IAD) zum Fachsimpeln und natürlich für die Beantwortung jeglicher sonstigen Fragen vor Ort sein.

Der Event findet am 19.09.2020 von 10 – bis 17 Uhr in der Heimeranstr. 68 in 80339 München statt. Um telefonische Voranmeldungen (089 54034323) wird gebeten.

