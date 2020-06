News

Live-Streaming mit "Dolby On" jetzt auch für Android

Die kürzlich vorgestellte iOS- und Android-App "Dolby On" bietet nun auch auf Geräten mit Google-Betriebssystem die Live-Streaming-Funktion.

Mit der App kann man laut Dolby die eigene Musik sowie Videos simpel und in hoher Qualität aufnehmen und in Dolby Sound streamen. Neben Twitch wird auch das RTMP-Protokoll unterstützt, so ist auch Streaming auf YouTube und anderen Plattformen möglich. Die App soll Tonspuren optimieren und nutzt spezielle Voreinstellungen, um ein besseres Klangergebnis zu erzielen.

