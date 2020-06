News

"LiVE SPiRiTS" Depeche Mode Berlin-Konzert heute bei YouTube

Live Nation präsentiert heute Abend ab 21:00 Uhr das Konzert "LiVE SPiRiTS: Depeche Mode at the Waldbühne, Berlin" kostenlos auf YouTube.

Dabei handelt es sich um den Abschluss der Depeche Mode "Global Spirit"-Tour aus dem Juli 2018, der ab Freitag auch als Teil des "SPiRiTS in The Forest"-Boxsets auf Blu-ray Disc erhältlich sein wird. Dieses enthält den Konzert-Soundtrack auch auf 2 CDs sowie zusätzlich noch die "Spirits In The Forest"-Dokumentation von Anton Corbijn.

