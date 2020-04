News

"Little Women" in 4K mit Dolby Vision & Dolby Atmos im Apple iTunes Store

Sony bietet "Little Women" in 4K mit Dolby Vision und englischem Dolby Atmos-Sound im Apple iTunes Store an. Der digitale Verkaufsstart ist für den 29.05.2020 geplant.

Das Drama von Greta Gerwing über vier Frauen in Amerika zur Mitte des 19. Jahrhunderts erscheint am 12.06.2020 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray.

Die Dreharbeiten fanden mit klassischem 35 mm-Film statt und dank eines 4K Digital Intermediate sollte auch das Optimun der nutzbaren Auflösung sichtbar sein.

Zum Bonus-Material gehören mehrere Making of-Featurettes, die neben den Disc-Versionen auch als "iTunes Extras" bei Apple abrufbar sind.

Little Women (Blu-ray Disc)

Bild: 1,85:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 5.1)

Extras:

Eine neue Generation von Little Women Wie man einen modernen Klassiker kreiert Greta Gerwig: Frauen in der Kunst Testlauf Haar & Make-Up Hinter den Kulissen von Little Women Orchard House, das Zuhause von Louisa May Alcott

