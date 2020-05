News

"Little Fires Everywhere" ab Ende Mai bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video zeigt ab Ende Mai die neue Serie "Little Fires Everywhere" von und mit Reese Witherspoon und Kerry Washington. Die Drama-Serie steht ab dem 22. Mai in der englischen Originalversion mit deutschen Untertiteln bei Amazon Prime Video zum Streaming bereit. Die deutsche Synchronfassung folgt später im Jahr.

Offizielle Synopsis:

Die Handlung der Serie basiert auf dem Bestseller-Roman von Celeste Ng aus dem Jahr 2017.Little Fires Everywhere folgt den miteinander verflochtenen Schicksalen der scheinbar perfekten Familie Richardson und einer geheimnisumwobenen Mutter und ihrer Tochter, die das bisherige Leben der Richardsons auf den Kopf stellen. Die Geschichte erzählt von der Last großer Geheimnisse, die Bedeutung von Kunst und Identität, der wilden, kraftvollen Anziehungskraft des Mutterseins – und der Gefahr des Glaubens daran, dass das Befolgen von Regeln jede Katastrophe abwenden kann...

