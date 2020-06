News

Limitierte "Jackie Chan"-Box auf Blu-ray Disc

Splendid veröffentlicht im Juli eine große Jackie Chan-Box auf Blu-ray Disc. Diese soll inklusive einem 40 Seiten umfassenden Booklet in einer limitierten Auflage von 1000 Stück ab dem 31.07.2020 erhältlich sein und enthält die folgenden zehn Jackie Chan-Filme:

Hard To Die (Crime Story)

Blade of the Rose

Mythos (The Myth)

Rob-B-Hood

1911 Revolution

Armour of God - Chinese Zodiac (Chinese Zodiac)

Police Story - Back for Law

Dragon Blade

Bleeding Steel

The Knight of Shadows

