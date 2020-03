News

LG nennt Preise für neue OLED-TV 4K & 8K TVs

LG hat die Preise für seine neuen OLED-Fernseher mit 4K und 8K-Auflösung bekannt gegeben. Zu den neuen Modellen zählt die LG SIGNATURE OLED 8K TV Flagschiff-Serie mit 88 und 77 Zoll Bilddiagonale (Modelle 88/77 OLED ZX). Ausserdem kommt auch der erste rollbare LG SIGNATURE OLED TV R (Modell 65RX) in diesem Jahr in den Handel.

Bei den klassischen 4K OLED TVs besteht die Auswahl zwischen der CX-Einstiegs-Serie, der flach an der Wand installierbaren GX Gallery-Serie und der ultradünnen LG OLED WX Wallpaper-Serie (Modelle mit 77 und 65 Zoll). In der CX-Serie bietet LG in diesem Jahr auch seinen ersten 48 Zoll OLED-Fernseher an.

Die ersten neuen 4K und 8K OLED-TVs von LG kommen ab April 2020 in den Handel.

Details zu den neuen Fernsehern von LG finden Sie in unserem umfangreichen Special zur LG Convention 2020.

April 2020

OLED65WX9LA 4.999 Euro

OLED65GX9LA 3.999 Euro

OLED55GX9LA 2.499 Euro

OLED65CX9LA 3.099 Euro

OLED55CX9LA 2.299 Euro

Mai 2020

OLED77GX9LA 7.999 Euro

OLED77CX9LA 6.999 Euro

OLED48CX9LB 1.799 Euro

OLED88ZX9LA 29.999 Euro

Juni 2020

OLED77ZX9LA 19.999 Euro

? 2020

OLED65RX9LA 59.999 Euro

Für Details zu den einzelnen Fernsehern ist bereits ein Special in Vorbereitung.

LG-Fernseher bei Amazon.de

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.