News

LG kündigt Online-Event zur IFA an

LG präsentiert zur IFA ein virtuelles Online-Event. Am 03.09.2020 um 11:00 Uhr soll die Pressekonferenz von LG live auf dem YouTube-Kanal von LG unter www.youtube.com/GlobalLG übertragen werden.

Dabei soll u.a. die "LG ThinQ Home Solution" vorgestellt werden und der K-Pop Star Henry Lau wird zur IFA Besuchern in einer virtuellen Tour die LG-Highlights in einem extra eingerichteten Smart Home-Showroom in Korea präsentieren. Konkrete neue Produkte für das virtuelle IFA-Event wurden bislang noch nicht von LG angekündigt.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.