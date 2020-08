News

"Leon - Director's Cut" erscheint als limitierte Figuren-Edition

Der Action-Klassiker "Leon" mit Jean-Claude van Damme erscheint in einer neuen limitierten Sonderedition. Das 6 Disc-Set inklusive Director's Cut, neuem Bonus-Material, Soundtrack-CD, T-Shirt und einer van Damme-Figure kommt voraussichtlich am 20.12.2020 in den Handel. Die Auflage ist auf 500 Exemplare begrenzt.

