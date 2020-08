News

"Legacy of Lies" im November auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht voraussichtlich im November "Legacy of Lies" auf Blu-ray Disc. Der Spionage-Thriller mit Scott Adkins als Ex MI6-Agent soll laut Angaben von Amazon.de am 27.11.2020 auf Blu-ray Disc erscheinen. Eine Ultra HD Blu-ray ist bislang nicht geplant.

