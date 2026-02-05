News

"Leben und Sterben in L.A." erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

05.02.2026 Karsten Serck

Capelight veröffentlicht "Leben und Sterben in L.A." auf Ultra HD Blu-ray. Der zunächst im Direktvertrieb veröffentlichte Thriller von William Friedkin aus dem Jahr 1985 mit William L. Petersen, Willem Dafoe und John Pankow kommt am 19.02.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook in den Handel.

Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar, zahlreiche Interviews und ein alternatives Ende geplant.

Leben und Sterben in L.A. [4K Ultra HD Blu-ray]

Bild: 1,85:1

Ton: Deutsch DTS-HD MA 5.1, Englisch DTS-HD MA 5.1, Deutsch PCM 2.0, Englisch PCM 2.0

Untertitel: Deutsch, Englisch

Bonus-Material

Audiokommentar von Regisseur William Friedkin - "Taking a Chance": Interview mit Schauspieler William L. Petersen - "Doctor for a Day": Interview mit Schauspieler Dwier Brown - "Wrong Way": Interview mit Stunt-Koordinator Buddy Joe Hooker - "Counterfeit World": Making-of (inkl. Interviews mit William Friedkin, William L. Petersen und Willem Dafoe) - "Renaissance Woman in L.A.": Interview mit Schauspielerin Debra Feuer - "So in Phase": Interview mit den Musikern Jack Hues und Nick Feldman (Wang Chung) - Alternatives Ende - Entfallene Szene - Originalkinotrailer - Deutscher Kinotrailer


|

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, jpc.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Paramount+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.


Weitere News

Themen-Schlagwörter (nach Häufigkeit sortiert)

Lautsprecher Blu-ray Disc-Review Samsung Panasonic IFA TV Kopfhörer Ultra HD Ultra HD Blu-ray-Review Soundbar LG Sony AV-Receiver CES Teufel Fernseher OLED Denon Subwoofer nubert Verstärker Special Bluetooth-Lautsprecher Dolby Atmos Yamaha Smartphone Bluetooth Aktivlautsprecher Stereo Canton Beyerdynamic Dali JBL Marantz Philips aktiver Lautsprecher AVR Wireless-Lautsprecher KEF Info-Special

Privacy Manager
  ZURÜCK