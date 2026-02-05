"Leben und Sterben in L.A." erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
Capelight veröffentlicht "Leben und Sterben in L.A." auf Ultra HD Blu-ray. Der zunächst im Direktvertrieb veröffentlichte Thriller von William Friedkin aus dem Jahr 1985 mit William L. Petersen, Willem Dafoe und John Pankow kommt am 19.02.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook in den Handel.
Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar, zahlreiche Interviews und ein alternatives Ende geplant.
- Leben und Sterben in L.A. - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Leben und Sterben in L.A. [Blu-ray] bei Amazon.de
- Leben und Sterben in L.A. - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Leben und Sterben in L.A. [Blu-ray] bei jpc.de
Leben und Sterben in L.A. [4K Ultra HD Blu-ray]
Bild: 1,85:1
Ton: Deutsch DTS-HD MA 5.1, Englisch DTS-HD MA 5.1, Deutsch PCM 2.0, Englisch PCM 2.0
Untertitel: Deutsch, Englisch
Bonus-Material
Audiokommentar von Regisseur William Friedkin - "Taking a Chance": Interview mit Schauspieler William L. Petersen - "Doctor for a Day": Interview mit Schauspieler Dwier Brown - "Wrong Way": Interview mit Stunt-Koordinator Buddy Joe Hooker - "Counterfeit World": Making-of (inkl. Interviews mit William Friedkin, William L. Petersen und Willem Dafoe) - "Renaissance Woman in L.A.": Interview mit Schauspielerin Debra Feuer - "So in Phase": Interview mit den Musikern Jack Hues und Nick Feldman (Wang Chung) - Alternatives Ende - Entfallene Szene - Originalkinotrailer - Deutscher Kinotrailer