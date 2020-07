News

"Le Mans 66 - Gegen jede Chance" für 1,99 EUR bei Apple iTunes & Amazon Prime Video

Heute ist "Le Mans 66 - Gegen jede Chance" (Ford v Ferrari) für 1,99 EUR zum Verleih im Apple iTunes Store in 4K mit Dolby Vision und Dolby Atmos erhältlich. Amazon bietet den Film zum gleichen Preis in HD bei Amazon Prime Video an. Als zweites "Movie Mittwoch"-Angebot für 1,99 EUR steht "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle" zur Auswahl:

Weitere Angebote:

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.