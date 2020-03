News

"Krieg der Welten" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Paramount veröffentlicht "Krieg der Welten" (War of the Worlds) auf Ultra HD Blu-ray. In den USA soll das auf dem H.G. Wells-Roman basierende Science Fiction-Drama von Steven Spielberg aus dem Jahr 2005 mit Tom Cruise am 19.05.2020 auf Ultra HD Blu-ray erscheinen.

Parallel dazu sollen auch die Tom Cruise-Filme "Top Gun" und "Tage des Donners" auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht werden.

Für Deutschland ist bislang noch kein VÖ-Termin bekannt.

