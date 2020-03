News

Kostenlose Pay TV-Sender im Vodafone-Kabel

Vodafone schaltet unter dem Motto "Für mehr TV-Lagerfeuer in den vier Wänden" in den Kabel & IPTV-Netzen für alle seine GigaTV- und Horizon TV-Kunden sowie alle Kunden mit einer Smartcard bis zum 18.05.2020 folgende Pay TV-Sender frei:

Boomerang

Cartoon Network

eSports1

Fix&Foxi TV

Kabel Eins CLASSICS

ProSieben FUN

Sat.1 emotions

SPIEGEL TV Wissen

KinoweltTV

Discovery Channel

RTL Crime

RTL Living

GEO Television

Sony AXN

Sony Channel

Disney Junior (in Kürze)

Das frei verfügbare Angebot soll sogar noch erweitert werden. Ausserdem gibt es in der GigaTV-Videothek zahlreiche reduzierte Verleih-Filme für 99 Cent und in der Mediathek steht u.a. in Zusammenarbeit mit WELT eine Info-Ecke „Alles zur Krise“ mit aktuellen Inhalten rund um das Thema "Corona-Virus" zur Auswahl.

