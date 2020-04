News

Kostenlose Netflix-Dokumentationen ohne Abo

Netflix hat zahlreiche Dokumentationen zur kostenlosen Nutzung veröffentlicht. Zum Abruf ist kein Netflix-Konto erforderlich. Die über 30 "Educational Documentaries" sind im YouTube-Kanal von Netflix zu finden. Das Angebot umfasst sowohl Dokumentationen zu Einzelthemen aber auch längere Serien wie z.B. "Our Planet". Die Dokumentationen sind im englischen Originalton verfügbar und sollen in den nächsten Tagen noch um Untertitel in mehreren Sprachen ergänzt werden.

